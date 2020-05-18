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Незаконно добывавшее песок в оккупированном Крыму судно повторно арестовали

Новости » Происшествия     18.05.2020 - 12:40
Незаконно добывавшее песок в оккупированном Крыму судно повторно арестовали
Фото: арестованное судно (dumskaya net.)

Процессуальное руководство в производстве сейчас переданы в Департамент по преступлениям

Печерский районный суд. Киева повторно арестовал судно, благодаря которому незаконно добывали песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма. Процессуальное руководство в производстве сейчас переданы в Департамент по преступлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как сообщается, Печерский районный суд г. Киева 16 мая 2020 года удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Нацполиции. На судно был наложен арест в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории в Крыму.

Как отмечается, ранее судно было продано американской фирме, которые в свою очередь переименовали судно на TRUMP D - и подняли на нем флаг Федерации Сент-Китс и Невис. Однако позже оказалось, что за флоридским компанией стоят все россияне, чей офис находится в Москве.

Напомним, один из районных судов Одессы отменил арест российского судна, которое незаконно добывало песок в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины УкраинаКрымсудноСуд
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