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"Незаконное передвижение": под Бахмутом из миномета ликвидировали российский грузовик

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Украина, Вторник 11 июля 2023 10:31
"Незаконное передвижение": под Бахмутом из миномета ликвидировали российский грузовик Фото: Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российские грузовики (facebook/com|MinistryofDefence UAа)
Автор: Александр Белоус

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Минометчики ликвидировали российский грузовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы .

"Пограничники-минометчики наказали захватчиков на Бахмутском направлении за незаконное передвижение на грузовике по украинским дорогам", - говорится в сообщении.

Бахмутское направление

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут Донецкой области. Идут тяжелые бои, поскольку что армия РФ сопротивляется и активно привлекает резервы.

Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.

При этом по данным замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем уже несколько дней. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

По данным Института изучения войны, ВСУ в ходе контрнаступления с начала лета деоккупировали почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев.

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