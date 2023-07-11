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"Незаконне пересування": під Бахмутом з міномета ліквідували російську вантажівку

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 10:31
"Незаконне пересування": під Бахмутом з міномета ліквідували російську вантажівку Фото: Сили оборони України продовжують ліквідувати російські вантажівки (facebook/com|MinistryofDefence UAа)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Мінометники ліквідували російську вантажівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Держприкордонслужби.

"Прикордонники-мінометники покарали загарбників на Бахмутському напрямку за незаконне пересування на вантажівці українськими дорогами", - йдеться в повідомленні.

Бахмутський напрямок

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. Ідуть важкі бої, оскільки армія РФ чинить опір і активно залучає резерви.

Напередодні командувач Сухопутних військ Олександр Сирський Олександр Сирський повідомив, що в Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

При цьому, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем уже кілька днів. Це зокрема стало можливим після захоплення важливих позицій.

За даними Інституту вивчення війни, ЗСУ під час контрнаступу з початку літа деокупували майже стільки ж території, скільки російські війська захопили більш як за шість місяців.

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Збройні сили України Бахмут
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