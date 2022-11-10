ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Австрия пообещала направить дополнительные средства на поддержку Украины

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 07:41
Австрия пообещала направить дополнительные средства на поддержку Украины Фото: Австрия пообещала направить дополнительные средства на поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Австрия направит дополнительные 10 млн евро для поддержки Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на OE24, об этом заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Власти Австрии считают важным помощь Украине и намерены увеличить свой вклад в поддержку, отметил он.

"Таким образом, мы выражаем нашу солидарность с населением и делаем устойчивый вклад в стабильность в Европе", - пояснил Бруннер.

Соответствующее заявление австрийский министр сделал в рамках встречи с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Переговоры сторон прошли на полях климатического саммита ООН в Египте.

Ранее Австрия заявила, что решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно быть принято в судебном порядке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа