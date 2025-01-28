Неймар определился с новым клубом - кто заменит его в "Аль-Хиляле"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х инсайдера Фабрицио Романо .

32-летний футболист вернется в родной клуб - бразильский "Сантос", Сразу после прощания с аравийским клубом он отправился на родину где подпишет новый контракт. "Сантос" только что вернулся в бразильскую Серию А и с нетерпением ожидает возвращения звездного воспитанника. На заре карьеры Неймар провел за команду 225 матчей, забил 136 голов и отдал 64 передачи.

Что касается "Аль-Хиляля", клубу остается только подсчитывать убытки от одного из самых неудачных трансферов в истории мирового футбола. Летом 2023-го аравийцы отдали за бразильца 90 миллионов евро французскому ПСЖ. А самому Неймару платили 100 миллионов в год. Футболист за это время провел на поле всего 428 минут в 7-ми матчах. Так что каждая его минута на поле стоила боссам клуба около 560 тысяч евро. Суперзвезда пропустил огромный период из-за травмы колена, которую получил в сборной Бразилии.

Тем временем "Аль-Хиляль" ищет на замену Неймару другого звездного нападающего. Им может стать египетский форвард английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. По данным инсайдера Николы Скиры, аравийский клуб хочет подписать футболиста летом на правах свободного агента, если он не продлит контракт с клубом АПЛ. Игроку предложат финансово выгодный контракт до 2028 года. В этом сезоне 32-летний египтянин забил за "Ливерпуль" 22 гола и сделал 17 ассистов в 31 матче.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник клуба "Сантос". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в испанскую "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи - два титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов-2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе национальной команды Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.

Фото: "Аль-Хиляль" официально попрощался с Неймаром (https://x.com/Alhilal_EN)