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Мессі погодився на зниження зарплати в "Барселоні", але з умовою

Новость на русском → Барселона, П'ятниця 30 квітня 2021 11:06
Мессі погодився на зниження зарплати в "Барселоні", але з умовою Фото: Ліонель Мессі готовий продовжити контракт з "Барсою", якщо клуб посилиться влітку (facebook.com leomessi)
Автор: Ігор Литвиненко

Ліонель Мессі готовий піти на зниження заробітної плати і укласти новий контракт з "Барселоною". Але для цього каталонці повинні під час літнього трансферного вікна зібрати команду, яка буде здатна поборотися за Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє Eurosport.

Зазначається, що такі домовленості були досягнуті під час зустрічі Мессі з президентом "Барси" Жоаном Лапортою. За інформацією каталонських ЗМІ, Мессі нібито готовий піти на 50-відсоткове скорочення своєї зарплати.

Контракт 33-річного аргентинця з каталонським клубом закінчується в кінці сезону.

У цьому сезоні в іспанській Ла Лізі аргентинець провів 30 матчів, забив 25 м'ячів і зробив 11 асистів.

Нагадаємо, минулого літа з'явилися чутки про те, що Мессі може покинути "Барселону". В якості претендентів на аргентинця називалися" Манчестер Сіті "і"ПСЖ". У підсумку Мессі оголосив, що продовжить грати за каталонський клуб в цьому сезоні.

При цьому восени повідомлялося, що аргентинець вже взимку може Безкоштовно перейти в " Ман Сіті".

Як писало РБК-Україна, Ліонель Мессі посів перше місце в рейтингу кращих плеймейкерів за останнє десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

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