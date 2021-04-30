Мессі погодився на зниження зарплати в "Барселоні", але з умовою

Ліонель Мессі готовий піти на зниження заробітної плати і укласти новий контракт з "Барселоною". Але для цього каталонці повинні під час літнього трансферного вікна зібрати команду, яка буде здатна поборотися за Лігу чемпіонів.

Про це повідомляє Eurosport.