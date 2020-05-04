Неймар відмовився від нового контракту з ПСЖ зі значним бонусом

Нападник "Парі Сен-Жермен" Неймар відмовився від великої суми, запропонованої керівництвом парижан, залишаючись непохитним у своєму бажанні повернутися до каталонської "Барселони". Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Власники клубу спробували продовжити контракт з бразильцем і запропонували йому 100 млн євро як бонус за вірність, однак той відхилив їх пропозицію.

Гравець навіть готовий піти на зниження зарплати у два рази, щоб знову виступати за "синьо-гранатових".

У 2017 році Неймар став найдорожчим футболістом світу, перейшовши з "Барселони" в ПСЖ за 222 млн євро. Його нинішній контракт розрахований до липня 2022 року.

Бразилець не раз заявляв про бажання повернутися в каталонський клуб. Сторони навіть вели переговори, але так і не змогли домовитися про умови угоди.

Однак на цей раз трансфер бразильця знаходиться під загрозою зриву через викликану пандемією коронавірусу фінансову кризу.

Нагадаємо, що через пандемію зарплата Неймара в ПСЖ може бути скорочена на 50 відсотків.

Через коронавірус нинішній розіграш чемпіонату Франції був завершений достроково. ПСЖ визнали чемпіоном, оскільки клуб йшов першим в таблиці на момент зупинки першості. Іспанська Ла Ліга безстроково припинена. "Барселона" лідирує, випереджаючи на два бали мадридський "Реал".