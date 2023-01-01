Неуверенность и оправдание войны: аналитики оценили новогодние обращение Путина
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина по-прежнему свидетельствует о том, что он не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство и по-прежнему сосредоточен на оправдании войны и ее издержек для своего народа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).
Он заявил, что события 2022 года "стали той вехой, которая заложила фундамент нового будущего, новой подлинной независимости России".
Эта речь продолжила риторические утверждения Путина не только о том, что Россия имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет России зависят от восстановления контроля над Украиной. Тем самым Путин пытается сделать победу в войне необходимой для дальнейшего существования России как независимого государства.
Эти комментарии, вероятно, были призваны частично оправдать дорогостоящую войну и обратиться к ультранационалистическому провоенному сообществу.
Путин по-прежнему не желает рассматривать осмысленное мирное разрешение войны, кроме как на условиях, которые он диктует Украине и Западу. Путин вряд ли примет меньший исход, если только Украина с помощью своих западных сторонников не сможет нанести дополнительные крупномасштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть своей оккупированной земли, считают аналитики.
При этом Путин не сказал, как российские военные собираются исправить свои неудачи в Украине и достичь своих максималистских целей. Банальность большей части выступления согласуется с предыдущими оценками ISW о том, что Путин, возможно, отложил свое ежегодное обращение к Ассамблее Российской Федерации, потому что он не был уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его ведения войны.
Напомним, президент Украины в своем новогоднем обращении заявил, что вместо капитуляции украинцы выбрали контрнаступление, решили не идти на уступки и компромиссы, а идти в Евросоюз и НАТО.
Зеленский говорил, что следующий год для Украины будет непростым, но Вооруженные силы вместе с народом в итоге дойдут до победы. Главное - по пути не потерять человечность.
Кроме того, он подчеркнул, что 2023 год должен стать решающим в войне против России.
"Понимаем, какие риски зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", - добавил президент в одном из ежедневных обращений.
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