ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впереди непростой год, но мы дойдем до победы, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Среда 28 декабря 2022 22:35
Впереди непростой год, но мы дойдем до победы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Следующий год для Украины будет непростым, но Вооруженные силы вместе с украинским народом в итоге дойдут до победы. Главное - не терять человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы не потеряли нашу человечность, хоть и пережили страшные месяцы. И не потеряем ее, хотя впереди тоже непростой год. Мы дойдем до победы. И должны сделать это действительно вместе", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что следующий год должен стать решающим в войне против России. Руководство страны понимает все риски и какие результаты необходимо продемонстрировать.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежегодным посланием в Верховную раду. Главные заявления читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
Новая атака "Шахедов" на Украину: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну