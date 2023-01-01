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Невпевненість та виправдання війни: аналітики оцінили новорічне звернення Путіна

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Москва, Неділя 01 січня 2023 04:59
Невпевненість та виправдання війни: аналітики оцінили новорічне звернення Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новорічне звернення президента Росії Володимира Путіна, як і раніше, свідчить про те, що він не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір і, як і раніше, зосереджений на виправданні війни та її витрат для свого народу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Інститут вивчення війни (ISW).

Він заявив, що події 2022 року "стали тією віхою, яка заклала фундамент нового майбутнього, нової справжньої незалежності Росії".

Ця мова продовжила риторичні твердження Путіна не лише про те, що Росія має історичні права на Україну, а й про те, що незалежність та суверенітет Росії залежить від відновлення контролю над Україною. Тим самим Путін намагається зробити перемогу у війні необхідною для подальшого існування Росії як незалежної держави.

Ці коментарі, ймовірно, були покликані частково виправдати дорогу війну і звернутися до ультранаціоналістичної провоєнної спільноти.

Путін, як і раніше, не бажає розглядати осмислений мирний дозвіл війни, окрім як на умовах, які він диктує Україні та Заходу. Путін навряд чи матиме менший результат, якщо тільки Україна за допомогою своїх західних прихильників не зможе завдати додаткових великомасштабних поразок російським військам і звільнити значно більшу частину своєї окупованої землі, вважають аналітики.

При цьому Путін не сказав, як російські військові збираються виправити свої невдачі в Україні та досягти своїх максималістських цілей. Банальність більшої частини виступу узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Путін, можливо, відклав своє щорічне звернення до Асамблеї Російської Федерації, тому що він не був упевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі наростальної критики його ведення війни.

Нагадаємо, президент України у своєму новорічному зверненні заявив, що замість капітуляції українці обрали контрнаступ, вирішили не йти на поступки та компроміси, а йти до Євросоюзу та НАТО.

Зеленський говорив, що наступний рік для України буде непростим, але Збройні сили разом із народом у результаті дійдуть до перемоги. Головне - на шляху не втратити людяність.

Крім того, він наголосив, що 2023 рік має стати вирішальним у війні проти Росії.

"Розуміємо, які ризики взимку, розуміємо, що мають зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони та безпеки", - додав президент в одному із щоденних звернень.

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