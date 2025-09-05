ua en ru
Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромные деньги: впереди судебные процессы

Пятница 05 сентября 2025 14:08
Неизвестный миллиардер оставил Неймару огромные деньги: впереди судебные процессы Фото: Неймар станет еще богаче (instagram.com/neymarjr)
Автор: Андрей Костенко

Бразильская звезда футбола Неймар неожиданно стал наследником колоссального состояния бизнесмена, который не имел семьи и завещал ему свои активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Миллиард в наследство

Неизвестный бизнесмен, умерший в Порту-Алегри, оставил Неймару наследство в размере около 1,1 млрд долларов США. При этом футболист никогда лично не встречался с меценатом.

Завещание было оформлено и подтверждено еще 12 июня в присутствии двух свидетелей. По информации местных медиа, миллиардер выбрал Неймара, поскольку восхищался его крепкими семейными отношениями, особенно с отцом.

Сейчас дело находится в бразильском суде, который должен предоставить юридическое подтверждение наследства.

Юристы предупреждают, что возможны сложности, ведь активы значительные. Сам футболист пока ситуацию не комментировал.

Лионель Месси и Неймар в составе ПСЖ (фото: Getty Images)

Футболист и так не бедствует

Неймар уже много лет входит в число самых богатых футболистов планеты. Его контракт с аравийским клубом "Аль-Хиляль", заключенный в 2023 году оценивали в 3,25 млн долларов в неделю, а дополнительно он получил роскошный дом, автомобили и частный самолет.

В 2025 году 33-летний футболист вернулся в бразильский "Сантос", где по контракту имеет базовую зарплату около 175 тыс. долларов в месяц.

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник клуба "Сантос". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в испанскую "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи - два титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов-2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе национальной команды Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.

