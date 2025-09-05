Невідомий мільярдер залишив Неймару шалені гроші: попереду судові процеси

Бразильська зірка футболу Неймар несподівано став спадкоємцем колосального статку бізнесмена, який не мав родини та заповів йому свої активи.

Мільярд у спадок

Невідомий бізнесмен, що помер у Порту-Алегрі, залишив Неймару спадщину у розмірі близько 1,1 млрд доларів США. При цьому футболіст ніколи особисто не зустрічався з меценатом.

Заповіт було оформлено та підтверджено ще 12 червня у присутності двох свідків. За інформацією місцевих медіа, мільярдер обрав Неймара, оскільки захоплювався його міцними сімейними стосунками, особливо з батьком.

Нині справа перебуває у бразильському суді, який має надати юридичне підтвердження спадку.

Юристи попереджають, що можливі складнощі, адже активи значні. Сам футболіст поки ситуацію не коментував.

Футболіст і так не бідує

Неймар уже багато років входить до числа найбагатших футболістів планети. Його контракт із аравійським клубом "Аль-Хіляль", укладений у 2023 році оцінювали у 3,25 млн доларів на тиждень, а додатково він отримав розкішний будинок, автомобілі та приватний літак.

У 2025 році 33-річний футболіст повернувся до бразильського "Сантоса", де за контрактом має базову зарплату близько 175 тис. доларів на місяць.

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець клубу "Сантос". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до іспанської "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – два титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів-2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Найкращий бомбардир збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі національної команди Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.