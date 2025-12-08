ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Неизвестный дрон заставил Нидерланды поднять в небо истребители F-35: что известно

Понедельник 08 декабря 2025 05:25
UA EN RU
Неизвестный дрон заставил Нидерланды поднять в небо истребители F-35: что известно Фото: истребители F-35 подали по тревоге (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Нидерланды поднимали в небо два истребителя F-35 из-за появления неизвестного дрона в своем воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

По данным Минобороны, истребители, которые в воскресенье, 7 декабря, отреагировали на сигнал тревоги относительно неизвестного объекта, вернулись на авиабазу Фолькел. Выяснилось, что это был дрон, который не представлял непосредственной угрозы и уже покинул воздушное пространство страны. Откуда он прибыл - пока неизвестно.

Уточняется, что диспетчеры не смогли установить связь с беспилотником во время его вхождения в воздушное пространство Нидерландов.

В ведомстве также отметили, что авиасообщение не пострадало, а вводить ограничения полетов не было необходимости. Дрон проигнорировал все каналы идентификации, однако после короткого преследования сам покинул воздушное пространство страны.

Напомним, это не впервые Нидерланды поднимают истребители из-за дронов. 22 ноября подобный инцидент произошел над авиабазой Фолькел.

В общем такие случаи с неизвестными дронами над европейскими городами и военными объектами увеличивается. Например, в прошлом месяце заголовки новостей заполнили сообщения о БпЛА, которые таинственно появляются над аэропортами и останавливают авиарейсы в странах ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне