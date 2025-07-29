Неизвестный дрон впервые сбили над Минском в Беларуси (фото)

Дроны в Беларуси

Напомним, российские "Шахеды" уже неоднократно залетали на территорию Беларуси.

В частности, в ночь на 3 октября, российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе был вертолет с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на борту.

На следующий день стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Из-за этого населенный пункт остался без света.

После этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым разрешил сбивать российские "Шахеды", которые залетают на территорию страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.