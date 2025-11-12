Неизвестный дрон пролетел над поездом с танками Leclerc во Франции, - СМИ

В ночь с 11 на 12 ноября над железнодорожной станцией Мюлуз, на которой стоял поезд с танками Leclerc, пролетел неизвестный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europe1.
По данным СМИ, беспилотник совершил несколько полетов над железнодорожной станцией Мюлуз, где находился поезд, перевозивший танки Leclerc. Охранник поднял тревогу.
Через несколько минут полицейские также заметили беспилотник, пролетевший над центральным отделением полиции. Было зафиксировано по меньшей мере два полета туда и обратно. Начато расследование.
В последнее время в ряде европейских стран - в частности в Бельгии, Германии, Дании, Польше и Нидерландах фиксируют все больше случаев появления неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры и оборонной сферы.
В The Wall Street Journal писали, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.
В Германии в среднем ежедневно фиксируется три дрона над военными объектами, объектами оборонной промышленности и критической инфраструктурой.
На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.
Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.