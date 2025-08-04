Над Волгоградом слышны взрывы: атака дронов вызвала пожар на станции "Арчеда"

В ночь на 4 августа Волгоградскую область России атаковали неизвестные БПЛА. Под удар попали объекты транспортно-энергетической сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Жители Волгоградской области сообщают в местных Telegram-каналах о работе противовоздушной обороны.

Над городами Михайловка и Фролово было слышно несколько взрывов.

Местные жители Фролова также сообщают о пожаре на железнодорожной станции. Вероятно речь идет о железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области России.

Железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.

Атаки дронов на Волгоградскую область

Отметим, что это не первая атака неизвестных дронов на Волгоградскую область.

Например, в ночь на воскресенье, 27 июля, беспилотник ударил по электроподстанции в Октябрьском районе, которая обеспечивает электропитание железнодорожных путей. Местный губернатор Андрей Бочаров подтвердил тогда инцидент, добавив, что противовоздушная оборона сработала нормально.

Из-за повреждения электроснабжения поезда задерживались, сообщала Южная транспортная прокуратура. Кроме того, из-за атаки в регионе временно закрывали воздушное пространство, что привело к задержкам рейсов в волгоградском аэропорту.