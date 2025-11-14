Неизвестные дроны атаковали ночью Саратов: в районе НПЗ случился пожар

Корреспонденты росСМИ и очевидцы ЧП слили в сеть кадры атаки и ее последствий, на которых видно зарево, пожар и дым.

"Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове", - написали под видео в одном из пабликов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после 2:00 в своем Telegram сообщил об угрозе БпЛА в регионе, а уже после пяти утра подтвердил атаку дронов. При этом Бусаргин не сообщил, что именно попало под удар, но написал о "повреждении объектов гражданской инфраструктуры".

Местные паблики в свою очередь написали об атаке дронов на НПЗ, о гражданской инфраструктуре речь не шла. Также известно, что на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.