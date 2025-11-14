RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали ночью Саратов: в районе НПЗ случился пожар

Фото: на месте ударов работают службы (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российский Саратов ночью атаковали неизвестные дроны. Местные паблики сообщили, что под ударом оказался НПЗ, хотя власти официально заявили о повреждении "гражданской инфраструктуры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.

Корреспонденты росСМИ и очевидцы ЧП слили в сеть кадры атаки и ее последствий, на которых видно зарево, пожар и дым.

"Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове", - написали под видео в одном из пабликов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после 2:00 в своем Telegram сообщил об угрозе БпЛА в регионе, а уже после пяти утра подтвердил атаку дронов. При этом Бусаргин не сообщил, что именно попало под удар, но написал о "повреждении объектов гражданской инфраструктуры".

Местные паблики в свою очередь написали об атаке дронов на НПЗ, о гражданской инфраструктуре речь не шла. Также известно, что на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

 

Предыдущие обстрелы НПЗ в Саратове

Как известно, в Саратове находится НПЗ, который Силы Обороны Украины атаковали уже несколько раз. К примеру, серия взрывов прогремела над российскими городами Саратов и Энгельс ночью 11 ноября - тогда Генштаб подтвердил удар.

Также на НПЗ в Саратове была осуществлена атака в прошлом месяце - Генштаб и тогда подтвердил удар в ночь на 16 октября.

Отметим, что саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Еще два года назад объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн. Также известно, что предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий СаратовНПЗАтака дронов