Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Невідомі дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа

Фото: на місці ударів працюють служби (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Російський Саратов уночі атакували невідомі дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом опинився НПЗ, хоча влада офіційно заявила про пошкодження "цивільної інфраструктури".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.

Кореспонденти росЗМІ та очевидці НП злили в мережу кадри атаки та її наслідків, на яких видно заграву, пожежу та дим.

"Зараз наші репортери фіксують пожежу після атаки в Саратові", - написали під відео в одному з пабліків.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін після 2:00 у своєму Telegram повідомив про загрозу БпЛА в регіоні, а вже після п'ятої ранку підтвердив атаку дронів. При цьому Бусаргін не повідомив, що саме потрапило під удар, але написав про "пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури".

Місцеві пабліки зі свого боку написали про атаку дронів на НПЗ, про цивільну інфраструктуру не йшлося. Також відомо, що на нафтопереробному заводі виникла пожежа.

Попередні обстріли НПЗ у Саратові

Як відомо, у Саратові розташований НПЗ, який Сили Оборони України атакували вже кілька разів. Приміром, серія вибухів прогриміла над російськими містами Саратов і Енгельс уночі 11 листопада - тоді Генштаб підтвердив удар.

Також на НПЗ у Саратові було здійснено атаку минулого місяця - Генштаб і тоді підтвердив удар уночі 16 жовтня.

Зазначимо, що саратовський НПЗ - це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Ще два роки тому обсяг переробки нафти становив 4,8 млн тонн. Також відомо, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Валерій СаратовНПЗАтака дронів