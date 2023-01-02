Неизвестная женщина на автомобиле пыталась въехать в штаб-квартиру ООН

Неизвестная женщина утром 1 января пыталась въехать на машине на территорию закрытой на праздники штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, никакой угрозы не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

По итогу женщина не смогла попасть на территорию штаб-квартиры организации, на место также были вызваны сотрудники полиции.

"Женщина этим утром пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом", - рассказали в ООН.

В полиции Нью-Йорка, как сообщает агентство, сообщили, что женщина не пыталась преднамеренно протаранить ворота штаб-квартиры.

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