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Невідома жінка на автомобілі намагалася в'їхати до штаб-квартири ООН

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Нью-Йорк, Понеділок 02 січня 2023 04:58
Невідома жінка на автомобілі намагалася в'їхати до штаб-квартири ООН Фото: жінка на автомобілі намагалася в'їхати до штаб-квартири ООН (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Артур Родивилов

Невідома жінка вранці 1 січня намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, жодної загрози не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

За підсумком, жінка не змогла потрапити на територію штаб-квартири організації, на місце також були викликані співробітники поліції.

"Жінка цього ранку намагалася в'їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом", - розповіли в ООН.

У поліції Нью-Йорка повідомили, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.

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