Тропічний шторм в Індії зруйнував тисячі будинків, загинули десятки людей

Фото: наслідки циклону "Амфан" в регіоні (twitter.com ndtv)

Стихія забрала життя щонайменше 20 людей в Індії та Бангладеш

Тропічний циклон "Амфан" обрушився на східну Індію та Бангладеш. Стихія зруйнувала тисячі будинків, загинули щонайменше 20 людей.

Про це повідомляє Aljazeera.

Основний удар прийняв на себе східно-індійський штат Західна Бенгалія. Головний міністр штату Мамата Банерджі сказав, що циклон забрав життя мінімум 12 людей, два райони штату були практично повністю зруйновані.

"Район за районом був спустошений. Комунікації зруйновані", - сказав Банерджі, додавши, що державна влади недооцінили жорстокість шторму.

Повідомляється, що сила вітру досягала 170 км/год. Стихія трощила дерева, електричні опори, стіни і дахи будинків.

Фото: наслідки циклону "Амфан" в регіоні (twitter.com Sagnikspeak)

У сусідній Бангладеш повідомили про 8 загиблих, серед них - п'ятирічний хлопчик і 75-річний чоловік.

Повністю оцінити збиток влада поки не може. Відзначається, що найбільш тривожною залишається ситуація в Сундарбані - найбільшому в світі регіоні мангрових лісів, відомому також популяцією бенгальських тигрів, які знаходяться під загрозою зникнення. Об'єкт внесений до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"У нас досі немає точної картини збитку. Ми особливо стурбовані деякими дикими тваринами. Їх могло змити під час шторму під час припливу", - зазначають представники влади.

Як розповів молодший міністр по боротьбі зі стихійними лихами Бангладеш Энамур Рахман, в очікуванні циклону влада евакуювала близько 2,4 млн осіб. Східно-індійські штати Західна Бенгалія і Одіша евакуювали понад 650 тис. осіб.

Бенгальська затока щорічно піддається атакам циклонів. "Амфан" був першим "суперциклоном", що утворився над затокою з 1999 року. Останній раз аналогічний шторм в індійському штаті Одіша забрав життя майже 10 тис. людей. З того часу протягом 8 років від тайфунів, торнадо і повеней у Бангладеш загинули 139 тис. осіб.

Про наближення до берегів Індії та Бангладеш циклону "Амфан" повідомлялося два дні тому. Кліматологи називали шторм одним з найсильніших за десятиліття. При цьому спочатку очікувалося, що пориви вітру будуть досягати 240 км/год з збільшенням до 265 км/ч.

Нагадаємо, кілька років тому на узбережжя Бангладеш обрушився тропічний циклон "Роана", тоді загинули шість осіб. До цього шторм викликав найбільшу за 25 років повінь на Шрі-Ланці і руйнівні зсуви.

Автор: Роман Калиниченко