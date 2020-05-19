Індія в очікуванні найсильнішого шторму за десятиліття: евакуйовано близько мільйона людей

Фото: тропічний циклон "Амфан" (twitter.com weatherchannel)

Сила вітру сягатиме 265 км/год

До східних берегів Індії і Бангладеш наближається один з найбільш сильних тропічних циклонів за десятиліття - "Амфан". Влада оголосила про евакуацію близько мільйона жителів, що живуть в районах ймовірного проходження шторму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

За даними управління погоди Індії, "суперциклон Амфан" досягне Бенгальської затоки сьогодні вночі, очікуються пориви вітру до 240 км/год зі збільшенням до 265 км/ч. За словами метеорологів, це може бути один з найсильніших штормів, які бачила Індія за останні 10 років.

При цьому наголошується, що евакуація людей відбувається в місця, які були визначені як карантинні центри для хворих на коронавірус і контактних осіб.

"У нас залишилося всього близько шести годин, щоб евакуювати людей з їхніх будинків, і ми також повинні дотримуватися норм соціального дистанціювання... Циклон може змити тисячі хатин і весь урожай", - сказав представник федерального управління по боротьбі зі стихійними лихами.

Поїзди, що курсують за маршрутом ймовірного проходження циклону, також змінили маршрути.

Нагадаємо, кілька років тому на узбережжя Бангладеш обрушився тропічний циклон "Роану", загинули шість осіб. До цього шторм викликав найбільшу за 25 років повінь на Шрі-Ланці і руйнівні зсуви.

Також повідомлялося про 761 смерть в результаті удару тропічного циклону "Ідай" в Африці. Повінь у Мозамбіку забрала життя 446 осіб, в Зімбабве загинуло 259 осіб, в Малаві - 56. Також в результаті удару тропічного циклону постраждали півмільйона осіб.

Автор: Роман Калиниченко