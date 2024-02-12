Польский чиновник хочет проверять все транзитное зерно из Украины

Украинское зерно, которое идет транзитом через территорию Польши, должно быть проверено. Это "значит быть или не быть Польше, польскому сельскому хозяйству".

"Сегодня будут четкие указания, что мы будем проверять все зерно на границе с Украиной, которое подлежит пломбированию, подлежит экспорту и является только транзитным зерном", - сказал он.

Колодзейчак заявил, что процедуры проверки зерна на границе неправильны, а сам не доверяет ни одному он "не доверяет ни одному импортеру или экспортеру продукции из-за границы, который представляет нам свои тесты".

"Сегодня на совещании с различными службами я потребую, чтобы все зерновые перевозки, которые идут на экспорт и на которые наложено эмбарго, были проверены в Польше. Я буду проталкивать эти правила. Это значит быть или не быть Польше, польскому сельскому хозяйству и мне лично, потому что я не буду сотрудничать с чиновниками и работниками, которые будут навязывать мне свои условия", - сказал он.

На вопрос, о каких службах он говорит, он ответил, что они "отвечают за то, что у нас есть на польских столах и что поступает в Польшу".

Колодзейчак утверждает, что когда такое зерно попадает в Германию и после проверки оказывается некачественным, "в 99 процентах случаев оно возвращается в Польшу как европейское зерно". Он добавил, что то же самое касается и тестирования зерна в портах."Оно возвращается уже не в Украину а в Польшу", - сказал он.

Колодзейчак объявил, что в понедельник подаст заявку на получение подробного списка зерна, вывезенного из портов. Аналогично и с учетом зерна, которое было вывезено в Польшу для немецких компаний.

Заместитель министра сельского хозяйства заявил, что во время брифинга в понедельник в министерстве он поручит создать информационную платформу, посредством которой фермеры смогут сообщать о проблемах и нарушениях непосредственно в Министерство сельского хозяйства по телефону и через Интернет.

Блокада границы

Напомним,польские фермеры , протестующие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков. Фермеры начали блокаду на прошлой неделе, требуя упразднить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.