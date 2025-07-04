Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)
Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, продемонстрировала фигуру в купальнике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.
Никитюк показала фигуру в купальнике
Ведущая продемонстрировала на фото, как изменилась ее фигура после рождения сына.
"Мамского блога не будет, Playboy свяжитесь со мной", - с юмором подписала фото Никитюк.
Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Какой купальник выбрала Леся Никитюк
Для отдыха возле бассейна Никитюк выбрала ярко-голубой купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее грудь. Верхняя часть имеет треугольную форму лифа - достаточно распространенная модель, которую в последнее время выбирают многие знаменитости.
Также она дополнила свой пляжный лук черной кепкой с белой надписью "MOTHER" (мама).
Эта надпись может быть интересным элементом, добавляющим определенный контекст к образу или играющим на контрасте с другими элементами.
Никитюк показала фото в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Леси тут же принялись комментировать ее фото, отметив, что она отлично выглядит после родов:
- "Я могу пока вести мамский за тебя", - написала Даша Астафьева
- "Вери хот секси мама. Вогник - вогник, жарко - жарко"
- "Леся, ты ведьма. Как так можно афигенно выглядеть?"
- "Это, пожалуй, первая такая кайфующая молодая мамочка"
- "Красотка"
- "Вызовите полицию, незаконно так выглядеть после родов"
- "Еще один плевок в лицо всем хейтерам о суррогатном материнстве!".
Напомним, менее месяца назад Никитюк впервые стала мамой. Своему возлюбленному - военному Дмитрию Бабчуку она родила сына.
Через неделю после родов она показала, как выглядит ее фигура и, в частности, живот. Практически сразу на нее посыпались комментарии хейтеров, что якобы живот рожавшей женщины не может так выглядеть, и сына Никитюк родила суррогатная мама.
Как выглядит Никитюк после родов (скриншот)
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