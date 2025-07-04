ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)

Пятница 04 июля 2025 14:34
UA EN RU
Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото) Леся Никитюк показала фигуру после родов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно родила первенца, продемонстрировала фигуру в купальнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram знаменитости.

Никитюк показала фигуру в купальнике

Ведущая продемонстрировала на фото, как изменилась ее фигура после рождения сына.

"Мамского блога не будет, Playboy свяжитесь со мной", - с юмором подписала фото Никитюк.

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)

Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Какой купальник выбрала Леся Никитюк

Для отдыха возле бассейна Никитюк выбрала ярко-голубой купальник-бикини, который выгодно подчеркнул ее грудь. Верхняя часть имеет треугольную форму лифа - достаточно распространенная модель, которую в последнее время выбирают многие знаменитости.

Также она дополнила свой пляжный лук черной кепкой с белой надписью "MOTHER" (мама).

Эта надпись может быть интересным элементом, добавляющим определенный контекст к образу или играющим на контрасте с другими элементами.

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)

Никитюк показала фото в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Леси тут же принялись комментировать ее фото, отметив, что она отлично выглядит после родов:

  • "Я могу пока вести мамский за тебя", - написала Даша Астафьева
  • "Вери хот секси мама. Вогник - вогник, жарко - жарко"
  • "Леся, ты ведьма. Как так можно афигенно выглядеть?"
  • "Это, пожалуй, первая такая кайфующая молодая мамочка"
  • "Красотка"
  • "Вызовите полицию, незаконно так выглядеть после родов"
  • "Еще один плевок в лицо всем хейтерам о суррогатном материнстве!".

Напомним, менее месяца назад Никитюк впервые стала мамой. Своему возлюбленному - военному Дмитрию Бабчуку она родила сына.

Через неделю после родов она показала, как выглядит ее фигура и, в частности, живот. Практически сразу на нее посыпались комментарии хейтеров, что якобы живот рожавшей женщины не может так выглядеть, и сына Никитюк родила суррогатная мама.

Леся Никитюк похвасталась стройной фигурой в ярком купальнике (фото)

Как выглядит Никитюк после родов (скриншот)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 26, среди них есть ребенок
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине