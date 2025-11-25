Нетипично теплый конец осени: какой будет погода в Украине 26 ноября

По прогнозу Диденко, температура воздуха в течение дня составит от +8°C до +12°C, а на юге будет еще теплее - до +17°C. Свежее будет только на западе страны, где ожидается от +4°C до +9°C.

Главная особенность завтрашней погоды - сильный ветер южного происхождения. Именно он будет обеспечивать теплый воздух на большинстве территории. Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, ведь страна будет находиться в теплом секторе циклона Wolfgang, чьи атмосферные фронты лишь частично затронут регион.

В Киеве 26 ноября будет без существенных осадков, ветрено и довольно тепло - днем температура поднимется до от +9°C до +10°C.

По словам Диденко, похолодание придет с 30 ноября. Сильные осадки в ближайшее время маловероятны.