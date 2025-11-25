ua en ru
Мокрый снег, гололедица и дожди: где сегодня готовиться к непогоде

Вторник 25 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Мокрый снег, гололедица и дожди: где сегодня готовиться к непогоде Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 ноября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине сегодня, 25 ноября, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, в западных областях пройдут небольшие дожди и мокрый снег, местами возможно образование гололеда на дорогах. На остальной территории осадков не прогнозируют.

В юго-восточных регионах ночью и утром местами будет наблюдаться туман, что может осложнить видимость на автодорогах.

Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах, а днем также в большинстве центральных и южных областей возможны порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8 градуса тепла.

На юге будет теплее: ночью 1-6 градуса тепла, днем 8-13 градуса, а в Крыму ожидается до 17 градуса тепла.

Погода в Киеве и области

В столице сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 3 градуса тепла до 2 градуса мороза, днем 3-8 градуса тепла. В Киеве ночью 0-2 градуса тепла, днем 6-8 градуса.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода в Украине на этой неделе и обнародовали карты по регионам.

А недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

Согласно информации, на прошлой неделе - в течение 21, 22 и 23 ноября 2025 года - дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Также синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

Гидрометцентр Погода в Украине
