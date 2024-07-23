Нетаньяху встретится с Трампом во время визита в США

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

По словам Трампа, встреча с Нетаньяху пройдет в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

"Во время моего первого (президентского - ред.) срока у нас был мир и стабильность в регионе, мы даже подписали Авраамские соглашения (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами - ред.). И у нас снова будет мир", - добавил он.

Точное время встречи экс-президент США не раскрыл, но, как пишет Times of Israel, она, вероятно, пройдет после выступления израильского премьера в Конгрессе США, которое начнется в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).