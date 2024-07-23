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Нетаньяху встретится с Трампом во время визита в США

Вторник 23 июля 2024 21:23
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Нетаньяху встретится с Трампом во время визита в США Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завтра, 24 июля, проведет встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

По словам Трампа, встреча с Нетаньяху пройдет в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

"Во время моего первого (президентского - ред.) срока у нас был мир и стабильность в регионе, мы даже подписали Авраамские соглашения (договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами - ред.). И у нас снова будет мир", - добавил он.

Точное время встречи экс-президент США не раскрыл, но, как пишет Times of Israel, она, вероятно, пройдет после выступления израильского премьера в Конгрессе США, которое начнется в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Что предшествовало

Напомним, вчера, 22 июля, стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху полетел в США, чтобы провести встречу с президентом Джо Байденом и выступить перед Конгрессом.

Также ожидается, что Нетаньяху проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис, которая, вероятно, станет кандидатом в президенты США от демократов.

Как написало CNN, Харрис отказалась от председательства на обращении Нетаньяху к Конгрессу. Причина такого решения неизвестна.

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Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
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