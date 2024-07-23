Камала Харрис отказывается председательствовать на обращении Нетаньяху к Конгрессу, - CNN
Вице-президент США Камала Гаррис отказалась председательствовать на обращении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Конгресск в эту среду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Politico.
Телеканал получил эту информацию от осведомленного источника.
Временный президент Сената Пэтти Мюррей также отказалась председательствовать, сказал ее спикер.
Politico со ссылкой на неназванного помощника Гаррис пишет, что она не посетит обращение Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме.
Гаррис планировала посетить мероприятие женского общества Zeta Phi Beta в Индианаполисе до того, как была назначена дата выступления израильского премьера. Это позволяет ей обойти вопрос о том, посещать ли обращение, что является политическим вызовом для многих демократов, выступающих против того, как Израиль ведет войну в Газе.
Напомним, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Также, по информации AP, Нетаньяху должен был встретиться с Харрис.
Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа . Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.
Новый мирный план
Недавно ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.
В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый мирный план был провален.
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