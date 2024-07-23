Камала Харрис отказывается председательствовать на обращении Нетаньяху к Конгрессу, - CNN

Вице-президент США Камала Гаррис отказалась председательствовать на обращении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Конгресск в эту среду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Politico .

Гаррис планировала посетить мероприятие женского общества Zeta Phi Beta в Индианаполисе до того, как была назначена дата выступления израильского премьера. Это позволяет ей обойти вопрос о том, посещать ли обращение, что является политическим вызовом для многих демократов, выступающих против того, как Израиль ведет войну в Газе.

Politico со ссылкой на неназванного помощника Гаррис пишет, что она не посетит обращение Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме.

Временный президент Сената Пэтти Мюррей также отказалась председательствовать, сказал ее спикер.

Напомним, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом. Также, по информации AP, Нетаньяху должен был встретиться с Харрис.

Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа . Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Новый мирный план

Недавно ХАМАС дал свое первоначальное одобрение поддерживаемому США предложению по поэтапному прекращению огня в Секторе Газа. Группировка отказалась от своего ключевого требования, согласно которому Израиль должен был полностью прекратить войну.

В частности, из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации всего руководства ХАМАС первый мирный план был провален.

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