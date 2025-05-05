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Нетаньяху заявил о новом наступлении Израиля на Сектор Газа: будет интенсивным

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль планирует новое наступление на Сектор Газа. Главная цель страны остается неизменной - уничтожение ХАМАСа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.

По словам израильского премьера, сейчас его страна находится "накануне крупного наступления на Сектор Газа". 

"Это рекомендация Генерального штаба. Их рекомендация - не моя... Я рекомендую то же самое. Но они пришли к этому независимо и сказали об этом", - добавил он. 

Глава израильского правительства уточнил, что вчера он провел заседание военного кабинета, на котором было принято решение об активизации операций в Газе. 

"Это была рекомендация начальника генштаба - двигаться, как он выразился, к поражению ХАМАСа. Он считает, что это также поможет нам спасти заложников на этом пути. Я согласен с ним. Мы не оставим эти усилия, и мы не отступим ни перед одним из них. Именно этого мы и добиваемся", - рассказал Нетаньяху. 

Он заверил, что такая новая операция Израиля будет интенсивной. Но детали раскрывать Нетаньяху не стал. 

По его словам, войска ЦАХАЛа будут оставаться на территории, захваченной в ходе недавно утвержденной усиленной операции в Газе, до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны.

Новое наступление Израиля

Напомним, ранее Reuters писало, что в Израиле тысячам резервистов разослали повестки.

Планируется, что они заменят на границе Израиля с Ливаном солдат регулярной армии. Тех в свою очередь задействуют в новом наступлении в Секторе Газа.

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НетаньяхуХАМАСИзраильСектор Газа