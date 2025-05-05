Нетаньяху заявил о новом наступлении Израиля на Сектор Газа: будет интенсивным

По словам израильского премьера, сейчас его страна находится "накануне крупного наступления на Сектор Газа".

"Это рекомендация Генерального штаба. Их рекомендация - не моя... Я рекомендую то же самое. Но они пришли к этому независимо и сказали об этом", - добавил он.

Глава израильского правительства уточнил, что вчера он провел заседание военного кабинета, на котором было принято решение об активизации операций в Газе.

"Это была рекомендация начальника генштаба - двигаться, как он выразился, к поражению ХАМАСа. Он считает, что это также поможет нам спасти заложников на этом пути. Я согласен с ним. Мы не оставим эти усилия, и мы не отступим ни перед одним из них. Именно этого мы и добиваемся", - рассказал Нетаньяху.

Он заверил, что такая новая операция Израиля будет интенсивной. Но детали раскрывать Нетаньяху не стал.

По его словам, войска ЦАХАЛа будут оставаться на территории, захваченной в ходе недавно утвержденной усиленной операции в Газе, до тех пор, пока не будут достигнуты цели войны.