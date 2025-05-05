Нетаньяху заявив про новий наступ Ізраїлю на Сектор Газа: буде інтенсивним

Ізраїль планує новий наступ на Сектор Газа. Головна мета країни залишається незмінною - знищення ХАМАСу.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.
За словами ізраїльського прем'єра, зараз його країна перебуває "напередодні великого наступу на Сектор Газа".
"Це рекомендація Генерального штабу. Їхня рекомендація - не моя... Я рекомендую те саме. Але вони прийшли до цього незалежно і сказали про це", - додав він.
Глава ізраїльського уряду уточнив, що вчора він провів засідання військового кабінету, на якому було ухвалено рішення про активізацію операцій у Газі.
"Це була рекомендація начальника генштабу - рухатися, як він висловився, до поразки ХАМАСу. Він вважає, що це також допоможе нам врятувати заручників на цьому шляху. Я згоден із ним. Ми не полишимо цих зусиль, і ми не відступимо перед жодним із них. Саме цього ми й добиваємося", - розповів Нетаньяху.
Він запевнив, що така нова операція Ізраїлю буде інтенсивною. Але деталі розкривати Нетаньяху не став.
За його словами, війська ЦАХАЛу залишатимуться на території, захопленій під час нещодавно затвердженої посиленої операції в Газі, доти, доки не буде досягнуто мети війни.
Нагадаємо, раніше Reuters писало, що в Ізраїлі тисячам резервістів розіслали повістки.
Планується, що вони замінять на кордоні Ізраїлю з Ліваном солдатів регулярної армії. Тих зі свого боку задіють у новому наступі в Секторі Газа.
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