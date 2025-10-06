RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорили

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 6 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Отмечается, что во время разговора обсуждалось текущее развитие событий на Ближнем Востоке. В том числе и план американского лидера Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.

Кроме того, израильский премьер досрочно поздравил Путина с днем рождения. Нетаньяху выразил российскому диктатору "самые искренние пожелания".

В свою очередь Путин поздравил Нетаньяху и израильтян с наступлением еврейского праздника Суккот.

 

Напомним, разведка Германии имеет доказательства, что в стране-агрессоре обсуждают план нападения на НАТО. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс не исключает, что РФ действительно может быть готова к войне.

Он отметил, что ЕС и НАТО должны быть готовы к возможному военному конфликту и учиться как на опыте украинцев, так и на опыте самих россиян.

Отметим, что недавно Владимир Путин заявил, что планы страны-агрессора напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".

Российский диктатор позволил себе заявить, что если Европейский Союз верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".

Читайте РБК-Украина в Google News