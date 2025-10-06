Нетаньяху позвонил Путину: о чем говорили

Сегодня, 6 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Отмечается, что во время разговора обсуждалось текущее развитие событий на Ближнем Востоке. В том числе и план американского лидера Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.
Кроме того, израильский премьер досрочно поздравил Путина с днем рождения. Нетаньяху выразил российскому диктатору "самые искренние пожелания".
В свою очередь Путин поздравил Нетаньяху и израильтян с наступлением еврейского праздника Суккот.
Напомним, разведка Германии имеет доказательства, что в стране-агрессоре обсуждают план нападения на НАТО. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс не исключает, что РФ действительно может быть готова к войне.
Он отметил, что ЕС и НАТО должны быть готовы к возможному военному конфликту и учиться как на опыте украинцев, так и на опыте самих россиян.
Отметим, что недавно Владимир Путин заявил, что планы страны-агрессора напасть на НАТО - это, мол, "чушь", в которую "невозможно поверить".
Российский диктатор позволил себе заявить, что если Европейский Союз верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, "некомпетентны".