Нетаньяху зателефонував Путіну: про що говорили

Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході. В тому числі і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації в секторі Газа.

Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання".

Зі свого боку Путін привітав Нетаньяху та ізраїльтян з настанням єврейського свята Суккот.