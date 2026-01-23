ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Илон Маск высмеял амбициозные планы Трампа по "Совету мира" (видео)

Давос, Пятница 23 января 2026 11:10
UA EN RU
Илон Маск высмеял амбициозные планы Трампа по "Совету мира" (видео) Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Яна Коваль

Американский миллиардер Илон Маск публично высмеял подход президента США Дональда Трампа к решению глобальных конфликтов. Он поставил под сомнение эффективность "Совета мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report в Telegram.

Несмотря на бывшую приверженность к Дональду Трампу, Илон Маск не удержался от ироничных комментариев относительно внешней политики Вашингтона. Миллиардер высмеял то, как быстро и уверенно президент обещает завершить войны в Украине и Секторе Газа.

Игра слов от Маска: "Кусочек мира" или кусок Гренландии?

Маск использовал игру слов в английском языке, где "peace" (мир) и "piece" (кусочек) звучат одинаково.

Миллиардер буквально высмеял амбиции Трампа следующей фразой:

"Я слышал о формировании мирного саммита. Думаю, это было похоже на то "P-I-E-C-E"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, - это мир".

В переводе для присутствующих это прозвучало так:

"Я слышал о создании саммита мира. Кажется, это было что-то вроде "кусочек"? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир".

Аудитория встретила шутку аплодисментами и смехом.

"Совет мира" Дональда Трампа

Дональд Трамп инициировал создание "Совета мира" как ключевого инструмента своей внешней политики после возвращения в Белый дом. Главная идея организации заключается в решении глобальных конфликтов через прямые переговоры и экономическое давление, минуя традиционные бюрократические структуры вроде ООН.

Основными задачами новосозданного органа являются:

  • быстрое достижение перемирия в Секторе Газа и запуск проекта "Новая Газа";

  • разработка плана завершения войны в Украине на условиях Вашингтона;

  • стабилизация региональных конфликтов через привлечение крупных инвесторов.

Создание Совета вызвало неоднозначную реакцию, ведь он фактически дублирует функции Совета Безопасности ООН, но с акцентом на финансовое участие государств-членов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пока не принял приглашение в "Совет мира", ведь в него пригласили также РФ и Беларусь.

Участие Киева в новых форматах зависит от того, насколько они усиливают позицию Украины на пути к справедливому миру.

Известно, что журналисты спросили президента США, может ли Путин использовать замороженные российские активы для оплаты членского взноса в "Совет мира". В ответ Трамп подчеркнул, что если средства будут использованы, это будет "прекрасно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Илон Маск Совет мира
Новости
Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби
Зеленский: Донбасс - ключевой вопрос переговоров в Абу-Даби
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов