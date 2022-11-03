Победил блок Нетаньяху. ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет
Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.
По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:
- "Ликуд" – 32 мандата
- "Еш Атид" – 24
- "Ционут Датит" – 14
- "Махане Мамлахти" – 12
- ШАС – 11
- "Яадут а-Тора" – 7
- НДИ – 6
- РААМ – 5
- ХАДАШ-ТААЛ – 5
- "Авода" – 4
Партии МЕРЕЦ и "Балад" не преодолели электоральный барьер, и не попадают в Кнессет следующего созыва.
До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции.
Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти.
Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.
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