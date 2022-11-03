Победил блок Нетаньяху. ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет

Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции.

Партии МЕРЕЦ и "Балад" не преодолели электоральный барьер, и не попадают в Кнессет следующего созыва.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти.

Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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