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Победил блок Нетаньяху. ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет

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Четверг 03 ноября 2022 19:59
Победил блок Нетаньяху. ЦИК Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:

  • "Ликуд" – 32 мандата
  • "Еш Атид" – 24
  • "Ционут Датит" – 14
  • "Махане Мамлахти" – 12
  • ШАС – 11
  • "Яадут а-Тора" – 7
  • НДИ – 6
  • РААМ – 5
  • ХАДАШ-ТААЛ – 5
  • "Авода" – 4

Партии МЕРЕЦ и "Балад" не преодолели электоральный барьер, и не попадают в Кнессет следующего созыва.

До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции.

Ранее мы писали, что премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил всем подразделениям канцелярии премьер-министра подготовить упорядоченную передачу власти.

Также сообщалось, что явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

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