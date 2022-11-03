Откроем новую страницу в сотрудничестве. Зеленский поздравил Нетаньяху с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с победой его парламентского блока на выборах в Кнессет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

По словам Зеленского, Украина и Израиль имеют общие ценности и вызовы, которые сейчас нуждаются в действенном сотрудничестве. "Ожидаем, что с новым правительством Израиля мы откроем новую страницу в сотрудничестве во благо наших дружественных народов!", - говорится в поздравлении.