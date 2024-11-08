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Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США после победы Трампа на выборах

Пятница 08 ноября 2024 15:44
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Нетаньяху назначил нового посла Израиля в США после победы Трампа на выборах Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новым послом Израиля в США станет Иехиэль Лейтер. Его назначил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Иехиэль Лейтер - очень талантливый дипломат, красноречивый оратор, глубоко разбирающийся в американской культуре и политике", - рассказал Нетаньяху.

По его словам, новый посол будет представлять Израиль "наилучшим образом".

Что известно о Лейтере

Стоит заметить, что Иехиэль Лейтер является уроженцем США. Он получил степень доктора философии в Хайфском университете.

Лейтер был заместителем министра образования, а также руководителем аппарата министра финансов, когда эту должность занимал Нетаньяху.

Также Лейтер был исполняющим обязанности председателя Управления портов.

Напомним, ранее Нетаньяху назвал победу Трампа на президентских выборах в США "исторической".

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