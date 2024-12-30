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Нетаньяху успешно провели операцию: что известно

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению простаты. Сейчас он уже пришел в себя после наркоза и восстановаливается

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Операция прошла успешно, без осложнений. Премьер-министр проснулся, находится в хорошем состоянии и в полном сознании", - заявили в канцелярии чиновника.

В сообщении также говорится, что Нетаньяху перевели в подземное укрепленное реабилитационное отделение, где он, как ожидается, проведет несколько дней под на наблюдением.

Премьер Израиля в свою очередь поблагодарил команду хирургов, которые проводили операцию.

Также в отдельном заявлении больницы заведующий отделением урологии профессор Офер Гофрит тоже подтвердил и сказал, что "процедура прошла по плану".

Напомним, в среду Нетаньяху обследовали в больнице "Хадасса". В ходе у него выявили инфекцию, "вызванную доброкачественным увеличением простаты".

Из-за того, что для операции нужен был наркоз, было принято решение, что после этого израильский премьер побудет в больнице. На время его отсутствия полномочия главы правительства выполняет министр юстиции Ярив Левин.

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