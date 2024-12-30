Нетаньяху успешно провели операцию: что известно

"Операция прошла успешно, без осложнений. Премьер-министр проснулся, находится в хорошем состоянии и в полном сознании", - заявили в канцелярии чиновника.

В сообщении также говорится, что Нетаньяху перевели в подземное укрепленное реабилитационное отделение, где он, как ожидается, проведет несколько дней под на наблюдением.

Премьер Израиля в свою очередь поблагодарил команду хирургов, которые проводили операцию.

Также в отдельном заявлении больницы заведующий отделением урологии профессор Офер Гофрит тоже подтвердил и сказал, что "процедура прошла по плану".