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Нетаньяху успішно провели операцію: що відомо

Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості", - заявили в канцелярії чиновника.

У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.

Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.

Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".

Нагадаємо, у середу Нетаньяху обстежили в лікарні "Хадасса". Під час обстеження у нього виявили інфекцію, "спричинену доброякісним збільшенням простати".

Через те, що для операції потрібен був наркоз, було ухвалено рішення, що після цього ізраїльський прем'єр побуде в лікарні. На час його відсутності повноваження глави уряду виконує міністр юстиції Ярів Левін.

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НетаньяхуІзраїль