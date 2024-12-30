Нетаньяху успішно провели операцію: що відомо

У неділю ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху успішно провели операцію з видалення простати. Зараз він уже прийшов до тями після наркозу і відновлюється
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
"Операція пройшла успішно, без ускладнень. Прем'єр-міністр прокинувся, перебуває в хорошому стані і в повній свідомості", - заявили в канцелярії чиновника.
У повідомленні також ідеться про те, що Нетаньяху перевели в підземне укріплене реабілітаційне відділення, де він, як очікується, проведе кілька днів під наглядом.
Прем'єр Ізраїлю зі свого боку подякував команді хірургів, які проводили операцію.
Також в окремій заяві лікарні завідувач відділення урології професор Офер Гофріт теж підтвердив і сказав, що "процедура пройшла за планом".
Нагадаємо, у середу Нетаньяху обстежили в лікарні "Хадасса". Під час обстеження у нього виявили інфекцію, "спричинену доброякісним збільшенням простати".
Через те, що для операції потрібен був наркоз, було ухвалено рішення, що після цього ізраїльський прем'єр побуде в лікарні. На час його відсутності повноваження глави уряду виконує міністр юстиції Ярів Левін.
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