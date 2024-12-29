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У Израиля несколько дней будет и.о. премьера: в чем причина

Воскресенье 29 декабря 2024 18:59
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У Израиля несколько дней будет и.о. премьера: в чем причина Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На протяжении нескольких дней Израилем будет руководить временный исполняющий обязанности премьера. Это связано с тем, что действующий глава правительства Биньямин Нетаньяху перенесет операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Известно, что сегодня в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет находится под полным наркозом во время операции по удалению простаты. После он останется в больнице в течение "нескольких дней".

Соответствующая информация была передана окружному суду Иерусалима Амитом Хададом, адвокатом, представляющим Нетаньяху в уголовном процессе, в ходатайстве об отмене судебных решений, на которых премьер должен был дать показания на предстоящей неделе.

"Ожидается, что премьер-министр останется в больнице в течение нескольких дней. На данном этапе суду предлагается отменить слушания, запланированные на эту неделю", - сообщил Хадад в своем письме.

Суд в свою очередь удовлетворил ходатайство, добавил, что слушания ожидаются теперь в понедельник, 6 января. Также премьер-министру пожелали полного выздоровления.

Как пишут СМИ, во время операции и отсутствии Нетаньяху, временно исполнять обязанности премьер-министра страны будет министр юстиции Ярив Левин. В свою очередь министр обороны Исраэль Кац будет уполномочен созывать Кабинет национальной безопасности в случае необходимости.

Что предшествовало

В субботу канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что в среду 75-летний чиновник прошел обследование в больнице "Хадасса". В результате у него выявили инфекцию мочевыводящих путей, вызванную доброкачественным увеличением предстательной железы. Теперь ему предстоит удалить простату.

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