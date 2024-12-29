Нетаньяху перенесет в воскресенье операцию: что известно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенесет сегодня операцию. Ему удалят простату после того, как в начале недели диагностировали инфекцию мочевыводящих путей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что в среду 75-летний чиновник был обследован в больнице "Хадасса". У него диагностирована инфекция, "вызванная доброкачественным увеличением простаты". Также сообщается, что в течение нескольких дней премьер-министра успешно лечили антибиотиками.

Осложнение из-за увеличенной железы последовало за рядом других проблем со здоровьем. Так, в марте Нетаньяху перенес операцию по лечению грыжи, в то время как его правительство боролось с международной критикой за свое поведение в войне Израиля в Газе.

В 2023 году премьера также неожиданно госпитализировали. Ему установили кардиостимулятор после того, ка его обморок показал врачам нарушение сердечного ритма.

Кроме того, в 2013 году Нетаньяху тоже перенес операцию по удалению грыжи.