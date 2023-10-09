Нетаньяху об ударах по ХАМАСу: то, что произойдет в ближайшие дни, будут долго вспоминать

Удары по ХАМАСу только начинаются

Нетаньяху сказал, что несколько палестинских боевиков все еще находятся внутри страны, и обвиняет их в убийствах детей в наручниках. Он предупреждает, что удары по ХАМАСу в секторе Газа только начинаются.

"Самое важное - сохранять спокойствие. Я знаю, что мы все хотим результатов прямо здесь, прямо сейчас, но это займет некоторое время", - сказал он.

Он также пообещал людям, что в конце войны их враги поймут, что нападение на Израиль было ужасной ошибкой.

"Любое место, где действует ХАМАС, превратится в руины. Это уже происходит и будет происходить дальше", - добавил он.

Пять основных задач

Также Биньямин Нетаньяху призвал оппозицию присоединиться к правительству национального единства без каких-либо предварительных условий, как это было сделано накануне Шестидневной войны 1967 года.

Премьер сказал, что есть пять основных задач, которые будут рассмотрены, поскольку это является ответом на смертельный удар ХАМАСа:

победа над террористами, которые все еще находятся в Израиле;

подготовка масштабной наступательной операции в секторе Газа;

сохранение спокойной обстановки на других фронтах;

мобилизация международной поддержки для операции;

объединение страны.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена конкретно за поддержку и сказал, что они находятся в постоянном контакте. Он отметил американский авианосец, подплывший ближе к берегам Израиля. Нетаньяху также поблагодарил других мировых лидеров за поддержку.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к концу.

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