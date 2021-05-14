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Нетаньяху: операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно

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Ізраїль, П'ятниця 14 травня 2021 03:34
Нетаньяху: операція в Секторі Газа триватиме стільки, скільки буде потрібно Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні та наземні сили армії оборони Ізраїлю завдають ударів по Сектору Газа. Операція триватиме скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у своєму Telegram-каналі.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль веде боротьбу на два фронти: в Секторі Газа, а також з конфліктами між євреями і арабами всередині країни. Він пообіцяв відновити порядок в країні, а також закликав ізраїльтян "не брати закон в свої руки".

"Я сказав, що ХАМАС заплатить високу ціну, ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває четверту добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з Сектору Газа і Західного берега Йордану. У відповідь Ізраїль також завдає ракетних ударів і застосовує Військово-повітряні сили. Вчора палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в низці міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. Своєю чергою євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їхні магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину.

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