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ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по п'яти штабах ХАМАС в Секторі Гази

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Єрусалим, Понеділок 17 травня 2021 20:29
ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по п'яти штабах ХАМАС в Секторі Гази Фото: руйнування багатоповерхівки в Секторі Газа (фото twitter.com/Gidi_Traffic)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ізраїль атакував п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому Сектору Гази. Авіаудари наносилися винищувачами і безпілотниками.

Про це повідомила прес-служба Військово-Повітряних сил Ізраїлю.

"Винищувачі і безпілотники атакували п'ять будинків командирів ХАМАС по всьому Сектору Гази, атаковані будинки використовувалися як терористичні штаби", - йдеться в заяві військових.

Серед атакованих будівель ізраїльськими ВПС будинок високопоставленого члена Генштабу ХАМАС, командира батальйону, який керував бойовими підрозділами зі свого будинку.

Ізраїльські військові також повідомили, що за останні 12 годин через Сектора Гази по території Ізраїлю було випущено близько 190 ракет. З них 25 впали в анклаві, а десятки збила система ПРО "Залізний купол".

Нагадаємо, вдень 17 травня ізраїльська авіація завдала удару по підводному дрону терористів ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю заявляє про запобігання теракту.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламськогоджихаду".Повідомляється, що ватажок бойовиків Хусам Абу Арбіден відповідав за обстріли ізраїльських міст протитанковими ракетами.

До цього ізраїльські ВВС знищили підземну інфраструктуру ХАМАС в Хан Юнісі, на півдні сектора Газа. Перед цим військові завдали ударів по домівках командирів угруповання. Відзначимо, сьогодні йде сьомий день антитерористичної операції "Страж стін".

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