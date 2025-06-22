Нетаньяху об ударе США по Ирану: они сделали то, что не смогла сделать ни одна страна в мире

Удары по Ирану

Израиль начал операцию "Львиный народ" 13 июня. ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль продолжал это делать до сих пор.

Ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

Все это время ходили слухи, присоединятся ли США к израильской операции. Президент США Дональд Трамп давал Ирану две недели, чтобы вернуться к переговорам относительно ядерной сделки.

Тем не менее, в ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Трамп сообщил, что ядерный объект в Фордо ликвидирован. После этого он и Нетаньяху провели телефонный разговор.

На фоне иранской угрозы граждан Израиля предупредили об ужесточении мер безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.