Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом

Отношения Нетаньяху и Трампа

Стоит заметить, что у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху довольно хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, они поддерживали постоянные контакты после того, как Трамп победил на президентских выборах в США.

При этом слухи о запланированной встрече Трампа с Нетаньяху появились в СМИ еще несколько дней назад.

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