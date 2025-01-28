Нетаньяху став першим лідером, якого Трамп запросив до Білого дому

Відносини Нетаньяху і Трампа

Варто зауважити, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху має доволі добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Зокрема, вони підтримували постійні контакти після того, як Трамп переміг на президентських виборах у США.

При цьому чутки про заплановану зустріч Трампа з Нетаньяху з'явилися в ЗМІ ще кілька днів тому.

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