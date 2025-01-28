Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже на следующей неделе посетит Вашингтон. В частности, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы израильского правительства.

К слову, как пишут израильские СМИ, Нетаньяху продолжает восстанавливаться после операции по удалению простаты. Она состоялась месяц назад.

"Глава правительства Израиля - первый иностранным лидер, приглашенный в Белый дом в начале второго президентского срока Трампа", - уточняется в сообщении.

Как отметили у Нетаньяху, встреча премьера Израиля с Трампом запланирована на вторник, 4 февраля.

Отношения Нетаньяху и Трампа

Стоит заметить, что у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху довольно хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, они поддерживали постоянные контакты после того, как Трамп победил на президентских выборах в США.

При этом слухи о запланированной встрече Трампа с Нетаньяху появились в СМИ еще несколько дней назад.

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