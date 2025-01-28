ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом

Вторник 28 января 2025 21:36
UA EN RU
Нетаньяху стал первым лидером, которого Трамп пригласил в Белый дом Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже на следующей неделе посетит Вашингтон. В частности, он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы израильского правительства.

Как отметили у Нетаньяху, встреча премьера Израиля с Трампом запланирована на вторник, 4 февраля.

"Глава правительства Израиля - первый иностранным лидер, приглашенный в Белый дом в начале второго президентского срока Трампа", - уточняется в сообщении.

К слову, как пишут израильские СМИ, Нетаньяху продолжает восстанавливаться после операции по удалению простаты. Она состоялась месяц назад.

Отношения Нетаньяху и Трампа

Стоит заметить, что у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху довольно хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В частности, они поддерживали постоянные контакты после того, как Трамп победил на президентских выборах в США.

При этом слухи о запланированной встрече Трампа с Нетаньяху появились в СМИ еще несколько дней назад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Израиль Дональд Трамп
NEWS
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
Как Украина может использовать французские истребители Mirage: объяснение эксперта
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше