Нетаньяху прокоментував заяву поліції у справі про корупцію

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявив, що рекомендації поліції не мають юридичної сили

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сьогодні заявив, що рекомендація поліції пред'явити йому і його дружині звинувачення в корупції не має юридичної сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення політика в Twitter.



За його словами, його не дивують рекомендації поліції, так як про них було відомо ще до публікації.

Нетаньяху заявив, що рекомендації поліції не мають юридичної сили, і зовсім недавно компетентні органи відхилили подібні рекомендації проти низки громадських діячів, зазначив ізраїльський прем'єр. Він висловив упевненість, що "компетентні органи після вивчення справи дійдуть до такого ж висновку".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що поліція Ізраїлю порекомендувала пред'явити звинувачення в корупції прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньяху і його дружині. Звинувачення Нетаньяху можуть бути пред'явлені у зв'язку з розслідуванням стосовно новинного веб-сайту і телекомунікаційної компанії.

Раніше Біньяміна Нетаньяху допитували в рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек"

Сам прем'єр проходить підозрюваним по двом іншим корупційним справам. Зокрема, так звана "справа 1000" стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків, сумарну вартість яких слідство оцінило майже у 300 тис. доларів. У "справі 2000" йдеться про спроби Нетаньяху домовитися з власником одного з найбільших в країні видавничих домів "Едіот Ахронот" про позитивне висвітленні діяльності уряду.