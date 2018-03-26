Нетаньяху викликали на допит у черговій корупційній справі

Нетаньяху допитують у справі про корупційні відносини з керівництвом компанії "Безек"

Прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху допитують рамках розслідування корупційних взаємовідносин його наближених з керівництвом найбільшої телекомунікаційної компанії "Безек", передає Daily Mail.

Повідомляється, що, за даними слідства, наближені до Нетаньяху чиновники лобіювали інтереси "Безек" в обмін на позитивне висвітлення діяльності прем'єра на новинному інтернет-ресурсі Walla. Паралельно з Нетаньяху поліція допитує його дружину і сина.

Також повідомляється, що фігурантами так званої "справи 4000" є колишній прес-секретар Нетаньяху Нір Хефец, екс-гендиректор міністерства зв'язку Шломо Філбер, власник "Безек" Шауля Елович разом з дружиною, сином і кількома підлеглими. Перші два фігуранта уклали угоду зі слідством і обіцяли надати інформацію в обмін на пом'якшення звинувачень.

Нагадаємо, раніше ізраїльська поліція рекомендувала висунути Нетаньяху звинувачення в корупції. Сам прем'єр проходить підозрюваним по двом іншим корупційним справам. Зокрема, так звана "справа 1000" стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків, сумарну вартість яких слідство оцінило майже в 300 тис. доларів. У "справі 2000" йдеться про спроби Нетаньяху домовитися з власником одного з найбільших в країні видавничих домів "Едіот Ахронот" про позитивне висвітлення діяльності уряду.