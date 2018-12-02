Нетаньяху прокомментировал заявление полиции по делу о коррупции

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху заявил, что рекомендации полиции не имеют юридической силы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его жене обвинения в коррупции не имеет юридической силы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение политика в Twitter.



По его словам, его не удивляют рекомендации полиции, так как о них было известно еще до публикации.

Нетаньяху заявил, что рекомендации полиции не имеют юридической силы,​ и совсем недавно компетентные органы отклонили подобные рекомендации против ряда общественных деятелей, отметил израильский премьер. Он выразил уверенность, что "компетентные органы после изучения дела придут к такому же заключению".

Напомним, сегодня стало известно, что полиция Израиля порекомендовала предъявить обвинения в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его жене. Обвинения Нетаньяху могут быть предъявлены в связи с расследованием в отношении новостного вебсайта и телекоммуникационной компании.

Ранее Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"

Сам премьер проходит подозреваемым по двум другим коррупционным делам. В частности, так называемое "дело 1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тыс. долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства.